Coronavirus, la Francia torna sopra i 10mila nuovi casi in 24 ore | In Spagna 241 morti in un giorno

Coronavirus, da Wuhan a Londra: la riapertura delle scuole nel mondo A Wuhan, epicentro della pandemia, gli studenti tornano in classe rispettando il distanziamento IPA 1 di 82 A Wuhan, epicentro della pandemia, gli studenti tornano in classe rispettando il distanziamento IPA 2 di 82 A Wuhan, epicentro della pandemia, gli studenti tornano in classe rispettando il distanziamento IPA 3 di 82 A Wuhan, epicentro della pandemia, gli studenti tornano in classe rispettando il distanziamento IPA 4 di 82 A Wuhan, epicentro della pandemia, gli studenti tornano in classe rispettando il distanziamento IPA 5 di 82 A Wuhan, epicentro della pandemia, gli alunni tornano in classe rispettando il distanziamento IPA 6 di 82 A Wuhan, epicentro della pandemia, gli studenti tornano in classe rispettando il distanziamento IPA 7 di 82 A Wuhan, epicentro della pandemia, gli alunni tornano in classe rispettando il distanziamento IPA 8 di 82 A Wuhan, epicentro della pandemia, gli studenti tornano in classe rispettando il distanziamento IPA 82 di 82 A Wuhan, epicentro della pandemia, gli studenti tornano in classe rispettando il distanziamento IPA 10 di 82 A Wuhan, epicentro della pandemia, gli studenti tornano in classe rispettando il distanziamento IPA 11 di 82 In una scuola di Wuhan raggi ultravioletti anti-Covid in azione IPA 12 di 82 In una scuola di Wuhan raggi ultravioletti anti-Covid in azione IPA 13 di 82 In una scuola di Wuhan raggi ultravioletti anti-Covid in azione IPA 14 di 82 In una scuola di Wuhan raggi ultravioletti anti-Covid in azione IPA 15 di 82 In una scuola di Wuhan raggi ultravioletti anti-Covid in azione IPA 16 di 82 A Montreal, in Canada, distanze di sicurezza e plexiglass tra i banchi IPA 17 di 82 A Montreal, in Canada, distanze di sicurezza e plexiglass tra i banchi IPA 18 di 82 A Montreal, in Canada, distanze di sicurezza e plexiglass tra i banchi IPA 19 di 82 A Montreal, in Canada, distanze di sicurezza e plexiglass tra i banchi IPA 20 di 82 A Montreal, in Canada, distanze di sicurezza e plexiglass tra i banchi IPA 21 di 82 A Montreal, in Canada, distanze di sicurezza e plexiglass tra i banchi IPA 22 di 82 A Montreal, in Canada, distanze di sicurezza e plexiglass tra i banchi IPA 23 di 82 A Montreal, in Canada, distanze di sicurezza e plexiglass tra i banchi IPA 24 di 82 A Montreal, in Canada, distanze di sicurezza e plexiglass tra i banchi IPA 25 di 82 A Montreal, in Canada, distanze di sicurezza e plexiglass tra i banchi IPA 26 di 82 A Montreal, in Canada, distanze di sicurezza e plexiglass tra i banchi IPA 27 di 82 A Montreal, in Canada, distanze di sicurezza e plexiglass tra i banchi IPA 28 di 82 A Montreal, in Canada, distanze di sicurezza e plexiglass tra i banchi IPA 29 di 82 A Montreal, in Canada, distanze di sicurezza e plexiglass tra i banchi IPA 30 di 82 A Montreal, in Canada, distanze di sicurezza e plexiglass tra i banchi IPA 31 di 82 A Montreal, in Canada, distanze di sicurezza e plexiglass tra i banchi IPA 32 di 82 A Montreal, in Canada, distanze di sicurezza e plexiglass tra i banchi IPA 33 di 82 A Montreal, in Canada, distanze di sicurezza e plexiglass tra i banchi IPA 34 di 82 A Montreal, in Canada, distanze di sicurezza e plexiglass tra i banchi IPA 35 di 82 A Montreal, in Canada, distanze di sicurezza e plexiglass tra i banchi IPA 36 di 82 A Montreal, in Canada, distanze di sicurezza e plexiglass tra i banchi IPA 37 di 82 A Bordeaux bimbi in classe con mascherine IPA 38 di 82 A Bordeaux bimbi in classe con mascherine IPA 39 di 82 A Bordeaux bimbi in classe con mascherine IPA 40 di 82 A Bordeaux bimbi in classe con mascherine IPA 41 di 82 A Bordeaux bimbi in classe con mascherine IPA 42 di 82 A Bordeaux bimbi in classe con mascherine IPA 43 di 82 A Bordeaux bimbi in classe con mascherine IPA 44 di 82 A Bordeaux bimbi in classe con mascherine IPA 45 di 82 A Bordeaux bimbi in classe con mascherine IPA 46 di 82 A Bordeaux bimbi in classe con mascherine IPA 47 di 82 Test della temperatura e posti segnati per il primo giorno di scuola in Russia IPA 48 di 82 Test della temperatura e posti segnati per il primo giorno di scuola in Russia IPA 49 di 82 Test della temperatura e posti segnati per il primo giorno di scuola in Russia IPA 50 di 82 Test della temperatura e posti segnati per il primo giorno di scuola in Russia IPA 51 di 82 Test della temperatura e posti segnati per il primo giorno di scuola in Russia IPA 52 di 82 Test della temperatura e posti segnati per il primo giorno di scuola in Russia IPA 53 di 82 Test della temperatura e posti segnati per il primo giorno di scuola in Russia IPA 54 di 82 Test della temperatura e posti segnati per il primo giorno di scuola in Russia IPA 55 di 82 Test della temperatura e posti segnati per il primo giorno di scuola in Russia IPA 56 di 82 Test della temperatura e posti segnati per il primo giorno di scuola in Russia IPA 57 di 82 Test della temperatura e posti segnati per il primo giorno di scuola in Russia IPA 58 di 82 Test della temperatura e posti segnati per il primo giorno di scuola in Russia IPA 59 di 82 Test della temperatura e posti segnati per il primo giorno di scuola in Russia IPA 60 di 82 Insegnante con la mascherina e alunni distanziati a Bruxelles IPA 61 di 82 In Francia 12 milioni di studenti tornano in classe IPA 62 di 82 In Francia 12 milioni di studenti tornano in classe IPA 63 di 82 In Francia 12 milioni di studenti tornano in classe IPA 64 di 82 In Francia 12 milioni di studenti tornano in classe IPA 65 di 82 In Francia 12 milioni di studenti tornano in classe IPA 66 di 82 In Francia 12 milioni di studenti tornano in classe IPA 67 di 82 In Francia 12 milioni di studenti tornano in classe IPA 68 di 82 In Francia 12 milioni di studenti tornano in classe IPA 69 di 82 In Francia 12 milioni di studenti tornano in classe IPA 70 di 82 In Francia 12 milioni di studenti tornano in classe IPA 71 di 82 In Francia 12 milioni di studenti tornano in classe IPA 72 di 82 In Francia 12 milioni di studenti tornano in classe IPA 73 di 82 In Francia 12 milioni di studenti tornano in classe IPA 74 di 82 In Francia 12 milioni di studenti tornano in classe IPA 75 di 82 A Londra studenti in fila dalle prime ore della mattina per ingressi scaglionati nelle scuole IPA 76 di 82 A Londra studenti in fila dalle prime ore della mattina per ingressi scaglionati nelle scuole IPA 77 di 82 A Londra studenti in fila dalle prime ore della mattina per ingressi scaglionati nelle scuole IPA 78 di 82 A Londra studenti in fila dalle prime ore della mattina per ingressi scaglionati nelle scuole IPA 79 di 82 A Londra studenti in fila dalle prime ore della mattina per ingressi scaglionati nelle scuole IPA 80 di 82 A Londra studenti in fila dalle prime ore della mattina per ingressi scaglionati nelle scuole IPA 81 di 82 A Londra studenti in fila dalle prime ore della mattina per ingressi scaglionati nelle scuole IPA 82 di 82 leggi dopo slideshow ingrandisci Dal Canada alla Francia passando per Londra e per Wuhan, epicentro della pandemia di coronavirus. Gli studenti di molti Paesi sono tornati a scuola tra mascherine e distanze di sicurezza da rispettare per le norme Covid. In alcune classi, tra i banchi, sono apparsi i plexiglass divisori mentre in altre parti del mondo, come in Russia, viene misurata la temperatura agli alunni.

Dopo alcuni giorni in cui i numeri sono stati in calo, in Francia sono ritornati oltre quota 10mila i nuovi casi giornalieri di coronavirus. Nelle ultime 24 ore, infatti, secondo i dati diffusi dalla Sanità pubblica, i contagi sono stati 10.008. In crescita anche i decessi (68 in più rispetto a lunedì) per un totale di 31.416 dall'inizio dell'epidemia. Il tasso di positività dei test è salito per la prima volta oltre il 6%, per attestarsi al 6.1%.