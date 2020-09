Coronavirus, la Francia presenta maxi-piano di rilancio da 100 mld

Il governo francese ha presentato un maxi-piano di stimoli da 100 miliardi di euro per rilanciare l'economia transalpina dopo il coronavirus. Il pacchetto, che sarà finanziato al 40% dal Recovery Fund europeo e che rappresenta il 4% del Pil del Paese, mira a ridurre le tasse sulle imprese di oltre 20 miliardi di euro in 10 anni, una delle politiche centrali su cui Macron è stato eletto nel 2017 ma che non è stato ancora in grado di implementare.