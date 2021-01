Coronavirus, la Francia anticipa coprifuoco alle 18 in 15 dipartimenti

Ansa

In 18 dipartimenti della Francia il coprifuoco sarà anticipato alle 18 a partire da sabato, come misura di contrasto alla diffusione del Covid-19. Lo ha reso noto il portavoce del governo, Gabriel Attal. "Il virus continua a circolare in Francia con una disparità tra i territori e se la situazione dovesse peggiorare ulteriormente, prenderemo le decisioni necessarie", ha affermato.