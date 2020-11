Coronavirus, Koch Institut: situazione molto seria in Germania

Afp

"La situazione in Germania è molto seria". Lo ha detto il presidente del Robert Koch Institut Lothar Wieler. "I dati dei nuovi contagi restano molto alti, e aumenteranno il numero dei pazienti nelle terapie intensive e i morti". Wieler ha anche spiegato che "il sistema sanitario potrà toccare i suoi limiti e l'epidemia potrà diffondersi in modo incontrollato in alcune regioni del Paese". Il numero dei nuovi contagi nelle 24 ore è stato di 21.866 casi.