Coronavirus, Johnson si appresta a confermare la fine del lockdown

IPA

Il primo ministro britannico Boris Johnson si appresta a confermare che il lockdown per frenare la diffusione del coronavirus in tutta l'Inghilterra si concluderà il 2 dicembre. Lo ha reso noto il suo ufficio. Il blocco sarà seguito da un ritorno a una serie di restrizioni regionali a tre livelli come parte del "Piano invernale Covid" del governo. L'annuncio ufficiale dovrebbe essere fatto lunedì.