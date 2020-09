Coronavirus, Johnson: "Se necessario polizia ed esercito in campo" 

Il governo Gb "si riserva il potere di prendere misure" più severe se la popolazione non rispetterà le restrizioni rafforzate per il rimbalzo dei contagi da coronavirus. Lo ha detto il premier Boris Johnson in un messaggio televisivo alla nazione in cui ha sottolineato che il governo è pronto "se necessario" a usare l'esercito in compiti di backup per consentire agli agenti di polizia concentrarsi di più nella sorveglianza sulle misure anti-Covid.