Coronavirus, Johnson: calendario Brexit non cambia

La Brexit "è cosa fatta" e una proroga della transizione oltre la scadenza del 31 dicembre 2020 non è al momento sul tavolo. Lo ha detto Boris Johnson durante una conferenza stampa. "C'è una legge approvata (che vieta l'estensione della transizione) e non intendo cambiarla", ha aggiunto il premier britannico, pur precisando che al momento "la questione non è stata discussa" in seno al governo sulla base dell'emergenza coronavirus.