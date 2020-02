Coronavirus, medico italiano positivo al test a Tenerife 

Un medico italiano, originario delle zone colpite dal contagio, è risultato positivo al test del coronavirus a Tenerife, dove si trovava in vacanza. Lo ha reso noto il presidente delle Canarie Angel Victor Torres: "Dopo i primi test alle Isole Canarie, il risultato è positivo: domani saranno fatti di nuovo a Madrid. Il paziente è in isolamento". Segui gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui