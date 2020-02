Coronavirus, italiani su nave da crociera tutti negativi a primo test

Sono risultati tutti negativi al primo test per il coronavirus, secondo l'agenzia di stampa Ansa, 34 dei 35 italiani sulla nave da crociera in Giappone. E' in corso un secondo test suoi connazionali per l'esito definitivo. Una volta ottenuti i risultati anche del secondo esame, si procederà al volo di rimpatrio in Italia. Uno degli italiani a bordo, in totale 35, nei giorni scorsi era risultato positivo al virus.