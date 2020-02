Coronavirus, italiani i due contagiati in Tirolo: isolato un hotel 

Sono italiani provenienti da Bergamo le due persone risultate positive al coronavirus in Tirolo. Secondo diversi media, l'albergo di Innsbruck, dove lavora la donna, è stato messo in isolamento. La coppia, attualmente in quarantena in un ospedale di Innsbruck, era arrivata in Tirolo in auto la settimana scorsa. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui