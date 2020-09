Coronavirus, Iss: "In Africa epidemia più lenta: pochi casi e morti"

L'epidemia di coronavirus in Africa procede lentamente, addirittura in calo in alcuni Paesi, e l'85% dei casi è concentrato in 8 Paesi (Sud Africa, Egitto, Marocco, Etiopia, Nigeria, Algeria, Ghana e Kenya). Mentre il tasso di letalità globale è del 3,5% circa, in Africa sembra essere al massimo il 2,4%. Le cifre attuali in Africa rappresentano il 4,1% dei casi confermati di Covid-19 e il 2,6% delle morti in tutto il mondo. A segnalarlo è l'Iss.