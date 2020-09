Coronavirus, Israele approva le misure per il secondo lockdown

Il governo israeliano ha approvato le restrizioni imposte per il secondo lockdown nazionale dovuto all'aumento dei casi di coronavirus. Le nuove misure entrano in vigore venerdì, contemporaneamente all'inizio delle festività di Rosh Hashana, il Capodanno ebraico, e dureranno 3 settimane. Le persone dovranno rimanere entro un raggio di 500 metri dalla propria abitazione tranne che per motivi di lavoro, salute e per fare la spesa.