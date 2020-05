Coronavirus, infettivologo Usa: su vaccino serve percorso rapido 

Un percorso rapido per mettere a punto il vaccino per il Covid-19, eliminando qualsiasi rischio di ritardo dovuto a valutazioni troppo prolungate dei test sugli animali e nello stesso tempo garantendo la sicurezza. E' questa la doppia sfida della ricerca, nell'appello lanciato sulla rivista Science da Barney Graham, del Centro per la ricerca sui vaccini dell'Istituto nazionale per le malattie infettive degli Stati Uniti.