Coronavirus, in Usa oltre 732mila casi e quasi 39mila morti

Il bilancio delle vittime del coronavirus negli Stati Uniti è salito di 1.891 casi nelle ultime 24 ore, raggiungendo quota 38.664. Lo rende noto la Johns Hopkins University, sottolineando che i contagi confermati sono 732.197. Gli Usa sono quindi il Paese maggiormente colpito per numero di casi e di decessi. In Europa i morti sono ormai oltre 100mila, i due terzi delle 157.539 vittime in tutto il mondo.