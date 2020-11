Coronavirus, in Svezia 7.240 contagi in 24 ore: mai così tanti

-afp

In Svezia sono stati registrati 7.240 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. E' il numero più alto di contagi giornalieri nel Paese scandinavo da inizio pandemia. Lo ha reso noto l'Agenzia per la Salute. I decessi sono stati 66, per un totale che arriva a 6.406. Il tasso di mortalità in Svezia, che nei mesi scorsi ha applicato una strategia di lotta al Covid senza alcuna forma di lockdown, è molto più alto rispetto agli altri Paesi nordici.