Coronavirus, in Spagna vaccinazioni al via dal 4 o 5 gennaio

Ansa

"La vaccinazione anti-Covid in Spagna partirà il 4 o il 5 gennaio, dopo il via libera da parte dell'Agenzia europea per i medicinali", atteso per il 29 dicembre. Lo ha annunciato il ministro della Salute Salvador Illa, sottolineato che gli spagnoli possono stare "tranquilli" sul processo di vaccinazione, poiché "ci saranno vaccini per tutti e ce ne saranno in abbondanza".