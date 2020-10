Coronavirus, in Spagna nuovo balzo dei contagi: 25.595 in un giorno

Ansa

In Spagna sono stati registrati 25.595 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: è il numero più alto dall'inizio dell'emergenza. Lo riporta El Pais, specificando che il totale dei contagi sale così a 1.185.678. I decessi da ieri sono stati 239, per un totale di 35.878 morti. Per il ministro spagnolo della Sanità, Salvador Illa, con le misure adottate al momento nel Paese non sarà necessario ricorrere al confinamento domiciliare.