Coronavirus, in Spagna 394 nuove vittime in 24 ore

Sale di circa il 30% il numero dei morti legati al coronavirus in Spagna: con 394 nuovi decessi in un giorno, il bilancio delle vittime arriva a 1.720. Il numero dei casi di contagio confermati è salito dal 15% con 3.646 nuove infezioni, passando dai precedenti 24.926 e 28.572. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui