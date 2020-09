Coronavirus, in Romania 1.150 casi e 43 morti nelle ultime 24 ore

Resta alta la curva dei contagi per il coronavirus in Romania, dove nelle ultime 24 ore si sono verificati 1.150 nuovi casi, il cui totale sale a 95.014. Registrati altri 43 decessi, che portano a 3.893 il numero delle vittime. Il Paese resta quello maggiormente colpito dall'epidemia nei Balcani. In calo il numero dei contagi in Croazia, che fa registrare 225 nuove infezioni, mentre in Bosnia-Erzegovina i nuovi casi sono stati 122.