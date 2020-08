Coronavirus, in Messico superati i 511mila casi

Sono saliti a 511.369 i casi di coronavirus confermati in Messico, dove le autorità sanitarie ritengono che sia stato raggiunto il picco. I numeri di venerdì hanno segnalato 5.618 nuovi casi e 615 decessi, con un bilancio complessivo di 55.908 vittime. I vertici della sanità sono convinti che il Paese "sia al massimo della curva" ma avvertono: "Il fenomeno resterà con noi in tutto il mondo per anni".