Coronavirus, in Lombardia 4 morti e 77 nuovi casi positivi

Sono 4 i nuovi decessi di persone affette dal coronavirus in Lombardia, 16.806 totali, e 77 i nuovi casi positivi, di cui 25 "debolmente positivi" e 24 a seguito di test sierologici. E' quanto emerge dal bollettino giornaliero. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 8.348, 1.300.088 dall'inizio della pandemia. Sono 7 i ricoverati in terapia intensiva. Scendono anche quelli negli altri reparti: 3 in meno, 148 in totale.