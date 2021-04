Coronavirus, in Israele turisti vaccinati ammessi dal 23 maggio

Afp

A partire dal 23 maggio i turisti vaccinati saranno ammessi in Israele. Lo hanno annunciato i ministeri della Santità e del Turismo. Nella prima fase potranno entrare nel Paese solo le persone che viaggiano in gruppo, perché ritenute più facili da monitorare. Coloro che vorranno viaggiare in Israele dovranno sottoporsi a un test molecolare prima di imbarcarsi sul volo, e poi a un altro tampone e a un test sierologico all'arrivo in aeroporto.