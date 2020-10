Coronavirus, in India verso 7 milioni di contagi ma trend in calo

In India i casi confermati di Covid-19 si avvicinano alla soglia dei sette milioni, con altri 73.272 contagi nelle ultime 24 ore. I nuovi decessi sono 926 per un totale di 107.416 morti dall'inizio dell'epidemia. L'aggiornamento del bilancio, pur pesantissimo, conferma la diminuzione dei nuovi casi, trend che va avanti dal settimo giorno di fila, con meno di mille morti e circa 70mila nuovi casi in 24 ore.