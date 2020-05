Coronavirus, in India record di contagi: più di 5mila in 24 ore

Record di contagi da coraonvirus in un giorno in India con 5.242 nuovi casi e 157 decessi nelle ultime 24 ore. Il tasso di infezione del Paese sale a oltre 96mila, il più alto in Asia. Il Paese ora ha 3.029 vittime segnalate a causa di Covid-19. L'ondata di infezioni arriva il giorno dopo che il governo federale ha esteso il blocco nazionale al 31 maggio, ma ha allentato alcune restrizioni per ripristinare l'attività economica.