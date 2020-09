Coronavirus, in India oltre cinque milioni di persone contagiate

In India sono stati registrati 93.337 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale a oltre 5 milioni contagi su quasi 1.4 miliardi di abitanti. Per quanto riguarda i decessi, ne sono stati registrati 1.247 in un giorno facendo salire il totale a 85.619. Si prevede che entro poche settimane diventerà il Paese più colpito dalla pandemia, superando gli Stati Uniti.