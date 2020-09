Coronavirus, in India altro picco giornaliero: 90.632 casi e 1.065 morti

Altro picco in India con 90.632 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, mentre il contagio si è diffuso nelle città minori e in parti dell'India rurale. Secondo il ministero della Salute, gli indiani positivi hanno raggiunto i 4.113.811, leggermente al di sotto dei 4.123.000 confermati in Brasile. Che è il secondo paese più colpito dopo gli Stati Uniti con 6.245.112 casi. Il dicastero indiano ha anche segnalato 1.065 morti per un totale di 70.626.