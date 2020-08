Coronavirus, in Grecia nuove restrizioni dopo aumento dei casi

A fronte dell'aumento di casi di Covid-19, le autorità sanitarie greche hanno annunciato nuove restrizioni volte a frenare la diffusione del virus, mentre il premier Kyriakos Mitsotakis ha lanciato un appello ai giovani affinché rispettino le misure di protezione. Le autorità hanno esteso il coprifuoco notturno, dalla mezzanotte alle 7, già in vigore a Mykonos e in altre zone turistiche, a tutte le attività commerciali in Attica e alle isole Saroniche.