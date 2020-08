Coronavirus, in Grecia aumentano contagi: esteso obbligo mascherine

La Grecia ha registrato 110 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. E' il dato più alto registrato da aprile. Dei nuovi contagi, solo 9 casi sono stati rilevati tra i turisti arrivati nel Paese. Per far fronte all'aumento degli infetti, il governo ha esteso da sabato l'obbligo di indossare le mascherine in tutti i luoghi pubblici al coperto, ad eccezione per i bambini di età inferiore a 3 anni e delle persone con problemi di salute.