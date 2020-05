Coronavirus, in Gran Bretagna si stimano oltre 40mila vittime

Supera quota 40mila la stima delle vittime per il coronavirus in Gran Bretagna. Secondo le elaborazioni dell'Ons, l'istituto di statistica britannico, i decessi legati al Covid-19 almeno come concausa censiti tra Inghilterra e Galles al 9 maggio sono 35.044, mentre quelli fino al 3 in Scozia e Irlanda del Nord sono 3.300. Aggiungendo questi numeri a quelli dei morti conteggiati fino al 10 dal ministero della Sanità si va oltre i 40mila.