Coronavirus, in Gran Bretagna i contagi quasi a quota 4mila

E' arrivato a quota 3.983 il totale dei contagi da coronavirus diagnosticati in Gran Bretagna, con un record di oltre 700 in 24 ore. Il numero dei morti è 177 e quello dei test eseguiti nel Paese sale a oltre 66mila. Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza, la famiglia reale ha fatto sentire la sua presenza direttamente in trincea: con una visita del principe William e di Kate in un centro di coordinamento londinese del numero d'urgenza 111.