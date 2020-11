Coronavirus, in Giappone picco di contagi per il terzo giorno di fila

Ansa

Il Giappone aggiorna per il terzo giorno consecutivo il picco di contagi di coronavirus, con oltre 1.700 casi in 24 ore distribuiti tra i grandi centri metropolitani, fino al nord dell'arcipelago. A preoccupare maggiormente è la capitale Tokyo, che ha segnalato oltre 300 positività al giorno per quattro giorni di fila, come non si vedeva da agosto.