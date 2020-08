Coronavirus, in Giappone per il terzo giorno oltre mille nuovi casi

Il Giappone ha registrato oltre 1.200 nuovi casi di coronavirus, superando i mille contagi per il terzo giorno consecutivo. Il numero totale di casi si attesta così a 55.830, inclusi i circa 700 casi della Diamond Princess, la nave da crociera che a febbraio fu messa in quarantena nell'area di Yokohama. Il numero di morti complessivo in Giappone è salito a 1.106.