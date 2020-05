Coronavirus, in Germania risale l'indice di contagio: sopra quota 1

La diffusione del coronavirus in Germania potrebbe registrare un'accelerazione: gli ultimi dati ufficiali indicano che l'indice di contagiosità R con zero è salito a 1,1 (una persona positiva al Covid-19 ne contagia in media 1,1). Perché l'epidemia sia considerata sotto controllo, l'indice deve rimanere sotto quota 1. Mercoledì il valore si era assestato a 0,65, inducendo Angela Merkel ad affermare che il Paese si era lasciato alle spalle la Fase 1.

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui