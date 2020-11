Coronavirus, in Germania lockdown parziale prolungato fino al 20 dicembre

Ansa

Il semi-lockdown vigente in Germania sarà prolungato fino al 20 dicembre. La decisione è stata presa durante il vertice a Berlino fra la cancelliera Angela Merkel e i governatori. Per le festività di Natale, il divieto di contatto verrà ammorbidito e si consentiranno incontri fino a 10 persone. "Nessuno dovrà vivere le vacanze di Natale in solitudine", ha spiegato la Merkel.