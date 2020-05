Coronavirus, in Germania l'indice di contagio cresce ancora: R0 a 1,13

A due settimane dall'inizio della Fase 2, in Germania il tasso di contagiosità del coronavirus R0 è salito ancora lievemente ad 1,13. Lo ha reso noto il Robert Koch Institut di Berlino, in riferimento ai dati pubblicati alla mezzanotte di domenica. "Non si può ancora valutare se la tendenza delle nuove infezioni, in calo nelle ultime settimane, continuerà, o se ci sarà un nuovo aumento del numero di casi", hanno commentato all'istituto.