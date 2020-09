Coronavirus, in Gb oltre 6mila contagi e 37 morti nelle ultime 24 ore

Nuovo picco da maggio dei casi di coronavirus nel Regno Unito secondo i dati giornalieri diffusi dal governo. Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna sono infatti stati registrati 6.178 nuovi contagi contro i quasi 5mila di ieri. Stabile invece la conta dei morti (37 nelle ultime 24 ore come ieri), nonché il totale dei ricoveri nazionali in terapia intensiva, fermo a 181.