Coronavirus, in Gb il più alto tasso di mortalità al mondo

Ansa

Secondo i dati elaborati dalla Johns Hopkins University, il Regno Unito è attualmente il Paese con il più alto tasso di mortalità al mondo per il coronavirus. Il numero di decessi per il Covid ogni 100mila abitanti in Gran Bretagna è a quota 142,53, seguito da Repubblica Ceca con 140,91, Italia con 139,34, Usa con 125,35 e Spagna con 117,8.