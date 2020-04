Coronavirus, in Francia trend positivo: "solo" 369 morti in 24 ore

Sono stati 369 i decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore negli ospedali, le case di riposo e gli istituti per disabili in Francia, secondo quanto reso noto dalla Direzione generale della Sanità. Il numero totale dei decessi sale quindi a 22.614. Prosegue il calo dei ricoverati in ospedale per Covid-19, che sono 28.222 (436 di meno rispetto a venerdì) e il numero dei malati in rianimazione (4.725, 145 in meno).