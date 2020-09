Coronavirus, in Francia superati 500mila casi: quasi 16mila in 24 ore

Nuovo picco di casi in Gran Bretagna Nuovo picco di casi di coronavirus in Gran Bretagna da maggio: sono 6.874 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, contro i 6.634 di giovedì. Sono i 40 nuovi decessi, mentre i test quotidiani segnano un record europeo di oltre 245mila. La somma attuale di persone ricoverate in ospedale e in terapia intensiva resta invece inferiore all'Italia, rispettivamente a quota 1.616 (contro 2.737) e 228 (contro 244).

Oltre 12mila casi in Spagna in 24 ore In Spagna, invece, sono 12.272 i casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. I morti sono 120. Lo riporta El Pais citando i dati del ministero della Sanità. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia sale così a 716.481 mentre i decessi sono complessivamente 31.232.

Usa, superati i 7 milioni di casi Il numero dei contagi negli Stati Uniti ha superato la soglia dei 7 milioni. I decessi sono oltre 203 mila. I dati sono stati elaborati dalla Johns Hopkins University.



Coronavirus, a Londra corteo contro il lockdown: tensioni con la polizia Afp 1 di 10 Afp 10 di 10 Afp 10 di 10 Afp 10 di 10 Afp 10 di 10 Afp 10 di 10 Afp 10 di 10 Afp 10 di 10 Afp 10 di 10 Afp 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci Tensioni e scontri tra manifestanti e polizia a Londra durante un corteo contro le misure di lockdown e in generale le restrizioni per il coronavirus.

L'Oms: "Probabili due milioni di morti se non agiamo subito" L'Organizzazione mondiale della Sanità, intanto, evoca il rischio che si arrivi a due milioni di morti per la pandemia. "Abbiamo perso un milione di persone in nove mesi - ha detto il direttore per le Emergenze Michael Ryan - e potrebbero volerci altri nove mesi prima di avere il vaccino. Siamo pronti a fare ciò che è necessario per evitare queste vittime? Il momento di agire per frenare la strage è adesso. Altrimenti arriveremo a quel numero".