Coronavirus, in Francia oltre 19mila morti: calano pazienti in rianimazione

Hanno superato quota 19mila i morti per coronavirus in Francia dall'inizio dell'epidemia. I decessi, rende noto la Direzione della Sanità, sono in tutto 19.323, con un aumento di 642. Ieri era stato di 761. Continua per il decimo giorno consecutivo la diminuzione dei pazienti in rianimazione; sono 5.833 (-194). Si conferma anche il trend positivo della diminuzione dei ricoverati (-551, totale a 30.639).