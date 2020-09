Coronavirus, in Francia oltre 10mila contagi nelle ultime ore

In Francia sono stati registrati 10.593 nuovi contagi di coronavirus, un balzo in avanti rispetto ai 9.784 di mercoledì. Lo hanno annunciato le autorità locali. Le nuove vittime sono state 50, per un totale di 31.095. Cresce anche il numero dei pazienti in rianimazione (+535 in una settimana), cioè 27 in più in una sola giornata.