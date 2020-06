Coronavirus, in Francia "epidemia sotto controllo"

La pandemia da Covid-19 è sotto "controllo" in Francia: è quanto dichiarato dal professor Jean-Francois Delfraissy, presidente del comitato scientifico di Parigi. "Il virus - ha spiegato - continua a circolare, in particolare in alcune regioni, ma circola a bassa velocità". Complessivamente in Francia si sono registrati oltre 180mila casi e 29mila decessi.