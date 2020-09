Coronavirus, in Francia casi in calo ma restano oltre 10mila in un giorno

In Francia sono stati registrati 10.569 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, in netto calo rispetto a sabato quando erano stati 2.929 in più. Il tasso di positività al test continua a salire e si attesta sul 5,7%, contro il 5,6% di ieri. Lo riferisce Le Parisien. Cresce anche il numero dei morti: oggi sono stati 311.