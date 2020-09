Coronavirus, in Francia altri 7 dipartimenti dichiarati "zone rosse"

Altri sette dipartimenti francesi sono stati classificati come "zone rosse" ad alto rischio coronavirus, portando a 28 il numero delle aree in cui è possibile adottare "misure rafforzate" per contenere la pandemia. La misura è stata presa con un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale entrato "immediatamente" in vigore. Si tratta dei dipartimenti Nord, Basso Reno, Senna Marittima e Cote-d'Or.