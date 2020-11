Coronavirus, in Francia 35.879 nuovi casi in 24 ore

Afp

Sono stati 35.879 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Francia. I decessi sono stati invece 329, cifra che porta il totale da inizio pandemia a 42.536 vittime. Complessivamente, sono 1.865.538 i casi positivi confermati. Anche nei reparti di terapia intensiva sono in aumento i ricoveri, con 351 in 24 ore, per un totale di 4.789 pazienti.