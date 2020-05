Coronavirus, in Francia 218 morti nelle ultime 24 ore

La Francia ha registrato 218 decessi per il coronavirus nelle ultime 24 ore, mentre il numero di pazienti in terapia intensiva è sceso di 141 unità. I numeri resi noti dalle autorità sanitarie francesi sono in calo rispetto a giovedì, quando erano le vittime erano state 289.









