Coronavirus, in Francia 13.947 nuovi casi e 199 morti nelle ultime 24 ore

Afp

La Francia ha registrato nelle ultime 24 ore 13.947 nuovi casi di Covid-19, per un totale di 2.365.319 contagi dall'inizio della pandemia. Un dato ancora lontano dalla soglia dei 5mila casi al giorno fissato dal presidente Emmanuel Macron per allentare le misure del lockdown in vigore nel Paese da fine ottobre. Sempre nelle ultime 24 ore i decessi dovuti al coronavirus sono stati 199.