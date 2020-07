Coronavirus, in Florida oltre 15mila casi in 24 ore: è record Usa

Record di casi di coronavirus in Florida. Lo Stato ha riportato il più alto numero di contagi in tutto il Paese. Secondo le statistiche del Dipartimento della salute, 15.299 persone sono risultate positive nelle ultime 24 ore, per un totale di 269.811 casi. La California deteneva il precedente record di casi in un giorno con 11.694 contagi, quattro giorni fa, mentre New York ne aveva segnalati 11.571, lo scorso 15 aprile.