Coronavirus, in Corea del Sud primo militare Usa positivo 

Un soldato americano di stanza in Corea del Sud si è rivelato positivo al nuovo coronavirus, prima volta per un militare Usa. Lo ha reso noto il comando delle Forze armate americane in Corea. Il soldato, 23 anni, di base al Camp Carroll, a circa 22 km a sud di Daegu, uno dei due focolai dell'epidemia, è ora in auto-quarantena.