Coronavirus, in Corea del Sud i nuovi casi domenica sono scesi a 64

I nuovi casi di coronavirus registrati domenica in Corea del Sud sono scesi a 64 contro i 98 di sabato, portando il totale a 8.961: è il dato più basso da metà febbraio. Il Paese ha rafforzato le regole interne di condotta anticontagio (tra cui la distanza interpersonale) e sulla quarantena per gli arrivi dall'Europa. I decessi, secondo i dati del Korea Centers for Disease Control andPrevention, sono aumentati a 111.